Общество

Александр Козловский объяснил причины размытых формулировок некоторых правок в Конституцию РФ

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский объяснил причины размытых формулировок некоторых правок в Конституцию РФ.

«Идеального документа мы никогда не создадим. Сколько людей, столько и мнений. Всего мы прописать тоже не можем, - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Видимо, это в характере русского человека заложено, что мы начинаем прописывать все действия, чтобы более четко сформулировать, а сами путаемся, и в итоге получается "тяжелый" документ».

«Поправок было более 1000, к рассмотрению принято 300. Мы пытаемся прописать моменты, которые, может, и не надо прописывать, их надо нести в себе. Но мы - государство, которое формирует новейшую идеологию, находится в поиске. Поэтому столько мнений и формулировок», - пояснил Александр Козловский.

Сам же депутат выступает за то, чтобы размытых формулировок в Конституции было мало, но убежден, что с принятием поправок в главный документ страны затягивать нельзя. «Мы должны принять поправки, которые сформулированы, а потом уже конкретизировать, в случае необходимости. Иначе будем заниматься этим бесконечно», - заключил депутат.