Общество

Турчак считает логичным и правильным проведение досрочных выборов в Думу

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает логичным и правильным проведение досрочных выборов в Госдуму, которые предусмотрены поправкой к Конституции РФ, внесенной во вторник депутатом-единороссом Александром Карелиным, пишет ТАСС.

«Поправки в Конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу. В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы - шаг логичный и правильный, это будет в первую очередь честно по отношению к нашим гражданам», - заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

По его словам, «Единая Россия» обновляется. «Мы работаем над новой народной программой, у нас есть новые идеи и решения, которые мы можем предложить избирателям. Решать, кто достоин пройти в новый парламент, только им», - отметил секретарь Генсовета.

Во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждается президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что после вступления в силу поправок в основной закон в России следует провести досрочные выборы в Госдуму. По мнению политика, это можно сделать уже 20 сентября текущего года. В начале пленарного заседания Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую досрочные выборы нижней палаты. Как следует из текста этой поправки, Госдума действующего седьмого созыва двумя третями голосов может сократить срок своих полномочий.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.