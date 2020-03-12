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Общество

Городок обетованный: когда сдадут псковский долгострой для стариков

12.03.2020 09:58|ПсковКомментариев: 0

«Идея очень хорошая! Классная, как вы сейчас говорите. Очень много одиноких пожилых людей, которым тяжело. У них есть родные, но далеко - в Сибири или Москве, ухаживать за ними некому. Выживают как могут. В такой социальный городок, думаю, многие пошли бы. Если там, как ты говоришь, и аптека, и врач, и досуг, познакомиться можно, друзей найти - общение ведь очень важно - почему не пойти? А то иной раз хоть волком вой: один телевизор разговаривает - вот и вся человеческая речь».

Моя соседка по лестничной площадке, как истинная женщина, о возрасте своем не распространяется, говорит только, что на своем веку повидала многое. И как жены со слезами на глазах сдают в дома престарелых своих парализованных мужей, потому что не могут за ними ухаживать, и как после смерти одиноких людей у них внезапно появляются родственники, и как в Богданово в геронтологию отправляют инсультных, потому что все близкие с утра до вечера на работе... Но чтобы целый городок, с домами, в которых есть пандусы и подъемники, тревожные кнопки и комфортная мебель, с библиотекой, магазинами, спортзалом, парком и мастерскими - такого она не то что не видела, ей даже представить такое сложно!

Хроники обещаний

Между тем, первые заявки на проживание в этом городке начали принимать еще в декабре 2013 года. По крайней мере, об этом рапортовали в то время в главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области. Обещали, что те старики, которые первыми изъявят желание стать новоселами, и станут жить в социальном городке.

Три гектара земли, двенадцать двух- и трехэтажных домов и больше 100 жильцов, в основном - пенсионеров и инвалидов. Инновационный проект «Новые социальные стандарты для пожилых людей и инвалидов. Псковская модель» прогремел семь лет назад на всю Россию: амбициозную задачу создать альтернативу существующим домам-интернатам прежде не ставил перед собой ни один регион. 

Примером для псковичей стали немецкие проекты, где с 1978 года одинокие пенсионеры живут в комфортабельных домах, построенных специально для них. Правда, в отличие от Германии, где жители соцгородков платят буквально за все, в Пскове пообещали, что оплату за некоторые услуги возьмет на себя государство. Была озвучена фиксированная цена для будущих жильцов - 15 тыс. рублей в месяц. В эту сумму включена не только плата за проживание, но и соцуслуги, а также частично медицинское сопровождение специалистами.

По проекту жилые зоны состоят из спальных комнат, туалетной комнаты с душем, кладовой, имеется отдельный выход на террасу и балкон, также есть помещения, которые приспособлены для проживания семейных пар. При проектировании были предусмотрены общие пространства для общения и досуга.

В административном здании планируется обустроить хозяйственную зону, санитарно-бытовые помещения для работников с комнатой отдыха, мастерскую по ремонту оборудования, инвентаря и прачечную. Там же будет размещаться социально-медицинская служба, круглосуточный медицинский пост, массажный и процедурный кабинеты, отделения дневного пребывания и социально-реабилитационной службы, спортивный и актовый залы, а также библиотека и учебный класс для школы родственного ухода.

Стоимость проекта - 445 млн рублей, 120 млн из них вложила администрация Псковской области. В строительстве городка помогали партнеры из Германии, а также Пенсионный фонд России, министерство труда и социальной защиты, частные инвесторы.

Казалось бы, такая мощная команда способна воплотить в жизнь все замыслы. Однако гора родила... долгострой. Изначально объект планировали сдать в конце 2014 года. Потом срок отодвинулся на конец 2018 года. В 2017-м стало понятно, что денег не хватает, и проект заморозили. Летом прошлого года его вернули из небытия и озвучили срок ввода в эксплуатацию в декабре 2020-го. Но и это не предел: спустя несколько месяцев заговорили о декабре 2021 года, а в ответе на запрос Псковской Ленты Новостей, который мы получили на днях, прописан уже 2022 год...

Отмороженный

На момент «заморозки» в Борисовичах успели отстроить три жилых дома без внутренней отделки, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания, наладили наружные инженерные сети (канализацию, ливневку, водопровод, тепловые и электрические сети).

Сейчас на масштабной стройплощадке по-прежнему тихо. Вроде бы и деньги нашли: правительство и Минтруда и соцзащиты РФ поддержало обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о выделении на проект 250 млн рублей в ближайшие два года. Но в то же время глава региона делает оговорку: «Конечно, выделенной суммы не хватит, чтобы сдать объект «под ключ», но серьезный объем работ будет выполнен! Мы со своей стороны продолжаем искать возможности по привлечению дополнительного финансирования, чтобы закончить проект как можно скорее».

Вроде бы и конкурс уже Управление капитального строительства объявило, но ни один подрядчик на участие в торгах не заявился. В строительных кругах говорят, что за такие деньги на заявленные объемы работ никто не «подпишется»: подрядчик должен построить 2 жилых дома, сделать внутреннюю отделку всех зданий, обеспечить устройство внутренних инженерных сетей и - вишенка на тортике: благоустроить территорию.

Как сообщила нам председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева, в настоящее время повторно проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика для завершения строительства объекта.

«Как вы думаете, у людей, которые страдают определенными заболеваниями, впереди большая долгая жизнь? - комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг социального чудо-городка председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Елена Косенкова. - Я сомневаюсь. Чем раньше этот проект будет реализован, тем скорее многие пожилые начнут жить так, как это положено нормальному человеку. Я за то, чтобы все решения принимались как можно оперативнее и быстрее».

По мнению Елены Александровны, человеческая жизнь стоит того, чтобы те, от кого зависит скорейшее решение возникшей проблемы, предприняли какие-то меры. «Люди не могут ждать: у них век ограничен, им надо помочь сегодня, поддержать их здоровье, создать хорошие условия жизни, - подчеркивает Косенкова. - Почему люди, которые обязаны беспокоиться за своевременное строительство, даже с опережением, этого городка, ничего не делают для того, чтобы это свершилось? Проявляется определенная степень пофигизма, по-другому не могу сказать. С точки зрения здравого человека - как можно сегодня затягивать решение вопроса со строительством этого городка? Я не понимаю. Или не надо было браться сразу, обнадеживать людей, а если взялись - то очень оперативно надо его достроить и ввести в эксплуатацию».

***

Моя соседка расспрашивает, где это - Борисовичи и охает: а будет ли в комнате микроволновка? а чайник? душ? Тревожится: «Только бы жилье не забирали, а то ведь племянницы у меня!» И я понимаю, что в ее воображении Социальный городок медленно, но верно превращается в рай, мифическое пространство счастья и новой жизни. И не понимаю, как сказать о том, что достраивать сказку для пожилых некому. Сдадут ли его к обещанному декабрю 2021 году? Поживем - увидим: в данной ситуации фраза читается буквально и звучит горьким упреком.

А пока, к сожалению, Социальный городок в Борисовичах остается Проектом с большой буквы Пэ - без конкретных сроков сдачи, без видения механизмов приема людей и предоставления им услуг, без строителей и без новоселов.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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