Общество

Александр Котов: Мы будем настаивать, чтобы объем средств на жилье для медработников увеличивался

Сегодня, 12 марта, депутаты Псковского областного Собрания на 41-ой внеочередной сессии приняли постановление в поддержку закона «О поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». За одобрение поправок в основной закон было отдано 36 голосов, 2 проголосовали против, 5 воздержались. Кроме того, парламентарии приняли нормативный правовой акт, закрепляющий в региональном законодательстве 3-процентное повышение размера пособий и социальных выплат, а также внесли изменения в областной бюджет, увеличив доходную часть на 743 млн рублей, в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Основные итоги сессии прокомментировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

- Александр Алексеевич, сегодня депутаты поддержали поправки в Конституцию. Насколько большое значение это будет иметь в итоговом решении относительно поправок?

- Законодательные органы субъектов РФ являются полноправными участниками конституционного процесса, и по установленному регламенту закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после того, как его одобрят не менее чем 2/3 законодательных органов субъектов РФ. Естественно, мы не можем оставаться в стороне. Депутаты Псковского областного Собрания очень внимательно следили за этим процессом, начиная с Послания президента, наблюдали за деятельностью созданной на федеральном уровне рабочей группы, за работой Госдумы, Совета Федерации, и сегодня мы высказали свое отношение, абсолютным большинством голосов поддержав поправки, которые будут вноситься в Конституцию. Но в силу они вступят только после того, как на всенародном голосовании, назначенном на 22 апреля, большинство граждан поддержат эти поправки. Мы поддержали их именно потому, что во многом эти поправки сегодня отражают положение дел в стране. Условно их можно разделить на два блока: первый связан с уточнением полномочий федеральных органов госвласти - президента, правительства, Федерального Собрания - Госдумы и Совета Федерации, а второй блок связан с социальными вопросами, где нашел отражение целый ряд мер социальной поддержки. Гарантируется пенсионное обеспечение, индексация социальных выплат, отражены вопросы семьи, материнства и детства. Словом, те поправки, которые сегодня вносятся в Конституцию, как раз отражают изменения, произошедшие с тех пор, как Конституция была утверждена в первоначальном веде.

- Прокомментируйте принятые сегодня изменения в областной бюджет. Насколько они масштабны?

- Известно, что в течение года мы не раз возвращаемся к основным показателям бюджета. Доходная часть увеличилась более чем на 700 млн рублей. Это как раз то, о чем мы говорили, когда обсуждали проект бюджета, - что мы ожидаем поступления средств федерального бюджета, в том числе за счет увеличения налогов, собираемых на территории Псковской области. Увеличение доходной части бюджета связано с тем, что губернатор и органы исполнительной власти региона активно работают с правительством РФ. В основном денежные средства будут направлены на дорожные работы. Это и Северный обход, и ремонт моста через реку Шелонь, и ремонт цепных мостов в Острове. Я думаю, что мы еще не раз в течение года будем возвращаться к закону о бюджете и будем вносить поправки, которые увеличат доходную часть и соответственно расходные статьи.

- Есть еще одна важная поправка, учтенная в проекте бюджета, - по деньгам на приобретение квартир медицинским работникам. Фракция «Единая Россия» выступила с такой инициативой.

- Да, сегодняшними поправками в областной бюджет предусмотрено дополнительно 25 млн рублей на приобретение квартир для работников здравоохранения. Это как раз продолжение разговора депутатов фракции «Единая Россия» с губернатором Михаилом Ведерниковым. Именно фракция «Единая Россия» внесла предложение об увеличении расходов на приобретение жилья медикам, которые работают в наших учреждениях здравоохранения. Губернатор согласился с таким предложением, и вот сегодня уже поправками эти суммы предусмотрены. Мы надеемся, что в ближайшее время будут разыграны аукционы, и жилье будет куплено, тем более, что уже определен список медработников, которые готовы заехать в жилье, которое будет приобретено.

- Решит ли данная мера хотя бы частично проблему с нехваткой кадров в медицине?

- В общем, это одна из мер, которая направлена на то, чтобы решить проблему кадров в медицинских учреждениях региона. Конечно, этого недостаточно, но мы будем продолжать эту работу. И в рамках внесения изменений в бюджет текущего года, и в рамках обсуждения закона о бюджете на следующий год мы обязательно будем настаивать на том, чтобы объем средств на приобретение жилья для медработников увеличивался.