Общество

Более 150 псковичей с инвалидностью примут участие в реализации проекта «Шаг навстречу»

Более 150 псковичей с инвалидностью примут участие в реализации проекта «Шаг навстречу». Об этом сегодня, 12 марта, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат регионального парламента Марина Борисенкова.

«Наш проект направлен на социально-бытовую адаптацию. Если человек попал в инвалидную коляску, он часто не может научиться ей пользоваться, не может приспособиться к каким-то бытовым делам. Для всего этого должны быть определенные навыки. Именно этому мы хотим обучить людей», - рассказала Марина Борисенкова.

Она также рассказала, что в рамках проекта планируется учить доврачебной помощи, здоровому питанию и приготовлению правильной пищи. «Многие люди до получения инвалидности справлялись со всеми задачами на кухне, в санузле, а при получении инвалидности нужно учиться всему заново», - поделилась спикер.

Марина Борисенкова добавила, что при реализации проекта «Шаг навстречу» запланирован этап обучения декларативному искусству и творчеству.

«Человек устроен таким образом, что мы ко многому привыкаем, но на первом этапе людям обязательна психологическая поддержка. Если человек попадает к нам в организацию и видит, как люди живут, какие цели ставят перед собой, как правило, это их это мотивирует. Поэтому для нас очень важно, чтобы о проекте знали и приходили к нам, важно, чтобы люди не замыкались в себе», - заключила Марина Борисенкова.