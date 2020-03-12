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Общество

Андрей Турчак о поправках в Конституцию: Все решится 22 апреля, и решать будут люди

13.03.2020 14:00|ПсковКомментариев: 5

Главное, решающее слово в вопросе внесения поправок в Конституцию РФ принадлежит гражданам страны. Об этом в комментарии ER.RU заявил секретарь Генерального совета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин принимал самое активное участие в работе над поправками на разных этапах. «Свой вклад внесла и «Единая Россия» - и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме», - сказал Турчак.

Он отметил, что предложенные поправки носят прежде всего социальный характер. «Много предложений, направленных на повышение качества жизни людей. Пожалуй, впервые в нашей стране социальные гарантии прописываются в основном законе с такой детальной точностью. Другой блок фиксирует наши достижения последних десятилетий в части суверенитета и независимости. Третий – вносит значимые изменения в баланс властей», - пояснил секретарь Генсовета партии.

Турчак подчеркнул, что это по-настоящему глобальные изменения для всей страны. «И мнение людей, голос избирателей в этом вопросе - абсолютный приоритет. Все решится 22 апреля, и решать будут люди», - заключил он.

Президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. За принятие документа в третьем, окончательном чтении 11 марта проголосовали депутаты Госдумы. В этот же день документ одобрил Совет Федерации. 22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором граждане России примут окончательное решение по поправкам в Основной закон страны.

Большинство поправок касается социальной сферы. В частности, дети становятся важнейшим приоритетом государственной политики и правительство наделяется полномочиями по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей. Закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.

Также поправки в Конституцию регламентируют положение об уважении к труду граждан и обеспечении защиты их прав. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.

Поправки в Конституцию расшифровывают понятие «социальное государство» и гарантируют индексацию пенсий не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты и льготы. Отдельно документ предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждаются.

Также Основной закон фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.

Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО. Они смогут участвовать в выработке и проведении государственной политики.

Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Помимо этого, в Основном документе предлагается закрепить суверенитет страны: правовой и территориальный. Утверждается недопустимость отчуждения территории и любых действий и призывов, направленных на это.

Всего проект закона о поправке в Конституцию включает предложения по изменению 22 ее глав.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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