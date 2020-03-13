Общество

Общественники 9 стран просят у псковского губернатора содействия в решении вопроса сохранения Анастасьевской часовни

Представители российской и зарубежной общественности направили открытое письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействие в решении вопроса с реконструкцией Анастасьевской часовни, располагающейся на берегу реки Великой в Пскове. Текст письма оказался в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей. В нем представители 51 города девяти стран мира выражают обеспокоенность судьбой данного памятника культуры федерального значения.

«Мы знаем о вашем участии в судьбе этого храмового сооружения... В 2017 году вы уже поднимали перед министром культуры Владимиром Мединским вопрос о бедственном положении Анастасьевской часовни, направив заявку на финансирование работ по ее реставрации. Однако она не была удовлетворена. По свидетельству Псково-Изборского музея-заповедника такая ситуация продолжается уже 20 лет», - констатируют авторы письма и указывают на «чрезвычайное» и «остро-аварийное» состояние, в котором часовня находится сейчас. Она наклонена в южную сторону, разрушается бутовая кладка площадки, на которой стоит часовня, в плохом состоянии находятся двери, окна и пол. В холодное время часовня промерзает насквозь, что усугубляет положение уникальных росписей и фресок. Зафиксированы систематические случаи осыпа красочного слоя. Этот процесс усугубляют строительные и земельные работы, которые ведутся вблизи часовни.

В письме губернатору напоминают, что музейные работники не раз обращались в Минкульт с ходатайством о финансировании реставрационных и ремонтных работ в часовне, укреплении ее фундамента, однако помощи за 20 лет так и не дождались. В 2019 году было подано две заявки на участие в госпрограмме, по которой планировалось получить финансирование, но информации об их удовлетворении до сих пор нет.

«Сегодня памятник культуры федерального значения «Анастасьевская часовня с росписями» нуждается в экстренной и действенной помощи Министерства культуры РФ. Для спасения часовни и ее уникальных росписей необходимо срочное проведение противоаварийных работ по укреплению, очистке и противомикологической обработке живописи памятника, а также объективная оценка всего масштаба произошедших деструктивных процессов, проведение геологических, гидрологических и инженерных работ, укрепление и консервация остро аварийных участков», - констатируют авторы письма.

Актуальность проведения работ они объясняют тем, что в апреле 2020 года мировая общественность будет отмечать 85 лет со дня подписания Пакта Рериха - международного Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.

«Этот документ был назван по имени его инициатора - великого русского художника и мыслителя Н.К.Рериха, заложив основу международной системы охраны мировых культурных ценностей. Мы считаем недопустимым в юбилейный год Пакта Рериха, совпадающий с 75-летием Великой Победы (наша страна, понесла самые тяжелые культурные потери) позволить разрушение памятника зодчества, связанного с именем Н.К. Рериха (росписи в Анастасьевской часовне выполнены по его эскизам - ред.», - говорится в письме.

Общественность призывает Михаила Ведерникова помочь в решении данной проблемы и поддержать заявки Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, направленные в Министерство культуры РФ, для срочного включения Анастасьевской часовни в государственную программу «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. В свою очередь, общественность также берет ситуацию под контроль, чтобы этот вопрос в очередной раз не «забыли».

Авторы письма надеются, что внимание губернатора к существующей проблеме «поможет уже в этом году провести реставрационные работы на уникальном объекте культуры федерального значения. Это позволит достойно встретить 110-летний юбилей Анастасьевской часовни в 2021 году».

Письмо подписано председателем Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н.Рериха Ольгой Уроженко. Обращение поддержали общественные организации и представители общественности из 51 города 9 стран: России, Германии, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Канады, Молдовы, Узбекистана, Италии. Под письмом собрано более 380 подписей.