Общество

Лекарства и еда на дом: как пережить коронавирус в Пскове

Россияне надеются на лучшее, но готовятся к худшему: сервисы по доставке еды отметили повышение спроса на продукты и готовую еду в минувшие выходные, сообщил «Интерфакс». Растет интерес и к сервисам бесконтактной доставки при заказе, когда курьер оставляет рюкзак на расстоянии не менее трех метров от двери и сообщает о доставке по телефону.

Пока в Пскове, к счастью, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет, но, как говорится, береженого Бог бережет, поэтому местные жители перестраховываются и стараются реже выходить на улицу. Готовы ли псковские заведения общепита и аптеки к тому, что горожане засядут в карантине и откажутся выходить в свет за самым необходимым, выяснил журналист «МК в Пскове»>>>