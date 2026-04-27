Генконсул Китая в Петербурге проведет ряд деловых встреч в Пскове

Состояние и перспективы сотрудничества региона с Китаем в экономической, образовательной, культурной и гуманитарных сферах обсудили на сегодняшней встрече исполняющий обязанности представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов и генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй.

Фото: Представительство МИД России в Пскове

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в представительстве МИД России в Пскове, программа пребывания дипломатов насыщена рядом важных встреч. Так, с целью актуализации двусторонней повестки и проработки новых совместных проектов генконсула примет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Кроме того, китайская делегация планирует рассмотреть вопросы дальнейшего развития академических проектов с Псковским государственным университетом, провести встречу с местным бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате, а также посетить ключевые предприятия и туристические локации.

Псковская область поступательно развивает отношения с Поднебесной. Укрепляются партнерские связи с городом-побратимом Цзинином, уточнили в представительстве МИД. 

