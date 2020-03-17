Общество

Псковские чиновники нашли в продаже туалетную бумагу, гречу и сахар

Дефицита продуктов и товаров первой необходимости в Пскове не наблюдается. Такой вывод сделан по итогам рейда, который 18 марта провели представители администрации области, пишет «Московский комсомолец в Пскове».

В частности, чиновники посетили сегодня гипермаркет «Магнит Семейный» на улице Труда. В первую очередь проверяющие отправились к полкам с туалетной бумагой и антибактериальными салфетками. Товар оказался в наличии даже при ажиотажном спросе.

Также в ходе рейда выяснилось, что псковичи быстро раскупают и сахар, однако магазин запасся 5 тоннами продукта. Поставки регулярные, нет никаких оснований для опасений, что сахар исчезнет с прилавка, подчеркнули в магазине.

В достаточном количестве и мука, хоть ее покупают гораздо активнее, чем на прошлой неделе.

Что касается гречу, то в продаже осталась только дорогая крупа, по 79 рублей за 900 граммов, узнали участники рейда.