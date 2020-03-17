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Общество

Путешествующего гражданина Китая изолировали в Псковской области из-за угрозы коронавируса

19.03.2020 06:46|ПсковКомментариев: 0

Гражданин КНР направлен в санаторий «Гороховое озеро» в Островском районе на изоляцию и тщательное обследование. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«В Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с китайскими номерами. Водитель – гражданин КНР. По предварительным данным, путешественник, который посетил перед этим ряд европейских стран (не лучшее время для путешествий). Предварительный осмотр не выявил признаков инфекции, тем не менее, на карете скорой помощи его в настоящее время везут в санаторий «Гороховое озеро» на изоляцию и тщательное обследование Обстоятельства, по которым он попал в Псковскую область, будут установлены компетентными органами», - написал глава региона.

Сотрудникам УФСБ и УМВД по Псковской области он выразил благодарность за бдительность, а медикам – за заботу о здоровье жителей региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что борьба с распространением слухов сейчас не менее важна, чем профилактические мероприятия.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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