Общество

Псковская рыбоохрана, полиция и таможня провели рейд с применением вертолета

Рыбоохрана, полиция и таможня Псковской области провели совместный рейд с использованием воздушного судна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

17 и 18 марта государственные инспекторы управления приняли участие в совместном рейде с сотрудниками Псковской таможни и Псковского линейного отдела МВД России над акваторией Псковского и Чудского озера.

В рамках проверки осуществлялся контроль за судами, занимающимися промышленным рыболовством. Также был произведен осмотр прибрежной территории с возможными местами незаконной скупки и транспортировки рыбы. В это же время на водоеме инспекторы рыбоохраны проводили рейд для оперативного принятия мер в случае выявления правонарушений с вертолета.

В результате была отработана координация действий сотрудников в воздухе, на земле и воде. Нарушений законодательства в области рыболовства не выявлено.