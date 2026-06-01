Около 200 феромонных и цветных ловушек вывесили в Псковской области

В Псковской области Россельхознадзором в рамках фитосанитарного мониторинга установлено 194 феромонные и цветные ловушки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На территории Псковской области начался мониторинг карантинного фитосанитарного состояния региона с помощью феромонных и цветных ловушек. Цель данного мероприятия, проводимого государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, - обеспечение фитосанитарной безопасности региона, недопущение проникновения и распространения карантинных объектов, а также минимизация рисков причинения ущерба для растений и продукции растительного происхождения.

По состоянию на 26 мая, специалисты управления Россельхознадзора уже вывесили 194 феромонные и цветные ловушки в трех тепличных комплексах, расположенных в Псковском, Дедовичском и Великолукском муниципальных округах.

Всего в этом году запланировано использовать 569 ловушек на 17 видов карантинных вредителей: капрового жука, южноамериканскую томатную моль, восточную плодожорку, западного цветочного трипса, коричнево-мраморного клопа, картофельную моль, американскую белую бабочку, зеленую садовую и золотистую двухпятнистую совку, калифорнийскую щитовку, персиковую плодожорку, средиземноморскую плодовую муху, червеца Комстока, яблонную муху, усачей рода Monochamus, сибирского и непарного шелкопрядов.

Феромонные ловушки представляют собой специальные устройства, оснащённые синтетическим феромоном. Это вещество по своему действию схоже с природным феромоном, который насекомые выделяют для привлечения партнёров. Каждая такая ловушка разрабатывается под конкретный вид вредителей — с учётом особенностей их поведения, поэтому различаются как применяемые феромоны, так и конструкция самих ловушек. Специалисты Россельхознадзора используют их для наблюдения за популяциями насекомых.