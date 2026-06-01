Пациентка из палкинской деревни поблагодарила скорую помощь за оперативную госпитализацию

Благодарность в адрес Псковской станции скорой медицинской помощи передала пациентка Таисия Петрова из деревни Олохово Палкинского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«Уважаемая администрация поселка Палкино и комитет здравоохранения, обращаюсь к вам с большой просьбой: прошу отметить добросовестный и беззаветный труд фельдшера скорой помощи поселка Палкино Людмилы Константиновой. У меня случилась беда на даче в Палкинском районе. Скорая прибыла быстро, очень профессионально и грамотно фельдшер поставила диагноз, задавая тестовые вопросы, проверяя речь и память. Умело и ловко поставила внутривенный катетер, ввела лекарство, измерила артериальное давление, глюкозу в крови, сделала ЭКГ и приняла решение о срочной госпитализации. За 40 минут меня доставили в областную больницу. Огромное, душевное вам спасибо! Здоровья вам крепкого, силы, профессиональных успехов и личного счастья. Вот на таких высококлассных специалистах и держится наша медицина. Низкий вам поклон, с глубоким уважением за верность профессии и вашу любовь к людям», - сказала Таисия Петрова.

Также она передала сотрудникам поздравления с Днем медицинского работника.