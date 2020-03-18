Общество

Григорий Стороненков хотел бы видеть Григория Турчина в качестве своего зама в думском комитете по стратпланированию

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поделился мнением, почему именно его, а не экс-руководителя упразденного думского комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю, назначили председателем вновь образованного комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике.

«Я считаю, что так произошло, потому что в свое время, в 2011 году, я выступал горячим инициатором разработки новой стратегии развития Пскова, популяризировал ее, участвовал в профильных комиссиях. Фактически эта новация появилась с моей подачи. У меня есть опыт и понимание, может быть, по этой причине коллеги рекомендовали меня», - отметил Григорий Стороненков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Депутат заверил, что у него выстроены очень хорошие личные взаимоотношения с Григорием Турчиным. «Я его уважаю, в том числе, за то, что он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Это очень важно. И уважаю его как человека, как офицера. Это человек, достойный подражания», - высказался гость студии.

Григорий Стороненков подчеркнул, что в рамках заседаний думского комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике он намерен не только вместе работать с Григорием Турчиным, но и видит его в качестве своего заместителя.

«Он член комитета, и если коллеги поддержат, то он будет и моим заместителем. Почему бы и нет? Опыт его работы на посту председателя бюджетного комитета нужен и важен. У него есть хорошая черта – для него не существует мелочей, а при рассмотрении бюджета – это очень важно», - заключил гость студии.