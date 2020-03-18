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Общество

Состояние дорог и организацию парка возле речки Милевки обсудили жители микрорайона №15 с Денисом Ивановым

20.03.2020 15:03|ПсковКомментариев: 1

Состояние дорожной инфраструктуры в микрорайоне №15, в частности ремонт проезжей части, междворовых проездов и дворов, обсудил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов с жителями данного городского округа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, поговорить со своим представителем в гордуме пришли жители улиц, Алтаева, Новоселов, Крупской.

Псковичи обратили внимание депутата на необходимость привести в порядок пешеходные дорожки, в первую очередь те, что ведут к школе. Кроме того, был поднят вопрос о разбитии парка возле речки Милевки, у которой в теплое время года любят отдыхать псковичи.

Денис Иванов отметил, что проблемы, о которых говорят его избиратели, типичны не только для округа №15, но и для всего Пскова. Однако с каждым годом объем бюджетных средств, выделяемых на ремонт улиц, дворов, установку спортплощадок, благоустройство рекреационных территорий увеличивается. В бюджете также учтены интересы и 15 округа, и не последнюю роль в этом играет активность избирателей.

Депутат поблагодарил участников встречи за критический подход к развитию округа и города. Кроме того, в условиях развития ситуации с коронавирусом, попросил жителей округа внимательно отнестись к профилактическим мерам и особенно беречь пожилых людей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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