Общество

Подведены итоги конкурса проектов и эскизов работ по благоустройству воинского захоронения и городского сквера в Пыталово

В Пыталовской специальной школе-интернате, филиале Центра специального образования №2, продолжается реализация проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Цветы победы». С декабря 2019 года по февраль 2020 года проходил прием заявок на участие в районном конкурсе проектов и эскизов работ (клумб и цветочных композиций) по благоустройству воинского захоронения в Пыталово и городского сквера. Всего в конкурсе приняли участие 13 ребят, которые представили свои проекты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского детского фонда.

В начале марта 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии, по результатам которого были выбраны два победителя – Дана Павлова (МБОУ «Пыталовская средняя школа») и Анастасия Кулик (Белорусская средняя школа, филиал МБОУ «Гавровская средняя школа»). Работа Анастасии была отмечена членами комиссии как самая яркая и интересная по задумке, а работа Даны – как самая красивая и возможная для дальнейшего использования при обустройстве сквера и парка. Помимо двух победителей комиссия отметила еще 7 работ участников.

Организаторы конкурса поблагодарили всех участников конкурса и педагогов, которые помогали детям грамотно оформить свои работы.

Далее в рамках проекта запланировано выращивание рассады и оформление клумбы в сквере по эскизам победителей конкурса.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке администрации Псковской области. Его цель - создание условий для развития практических и социальных навыков, сознательности и патриотизма воспитанников Центра специального образования №2.