Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Выплаты составят 50% от регионального прожиточного минимума ребенка, сообщает ТАСС.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, в частности, о выплате маткапитала на первого ребенка уже с января текущего года и повышении выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, которые будут индексироваться ежегодно. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.