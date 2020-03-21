Общество

Псковичам предлагают воспользоваться услугой «выездное обслуживание» Кадастровой палаты

Расширяя перечень оказываемых заявителям услуг и приближая их к заявителю Кадастровая палата по Псковской области продолжает осуществлять «выездное обслуживание» юридических и физических лиц.

«Заинтересованным лицам можно заказать выездной прием и доставку документов, подготовленных по итогам оказания государственных услуг Росреестра», - пояснил Псковской Ленте Новостей заместитель директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин.

Специалисты филиала могут выехать к заявителю в любое удобное для него место с целью приема документов на оказание услуг Росреестра. Результат рассмотрения поступивших документов может быть также доставлен заявителю путём курьерской доставки.

Оказание услуги осуществляется на территории следующих муниципальных образований: г. Псков, Псковский район, Палкинский район, Печорский район, Островский район, за исключением территории медицинских организаций, исправительных учреждений, следственных изоляторов и воинских частей.

Данная услуга предоставляется на возмездной основе. Стоимость услуги (за один пакет документов) для физического лица составляет 1020 рублей, для юридического-1530.

Кадастровая палата обращает внимание, что для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, кому почтенный возраст и различные недуги не позволяют выходить из дома, услуга оказывается на безвозмездной основе. Кроме приема запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, к данный категории заявителей осуществляется выезд сотрудников Кадастровой палаты по приему заявлений на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав объектов недвижимости, исправления технической ошибки и т.д. Бесплатно услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица. Подать заявку может родственник или другой представитель. Для подтверждения права, на безвозмездный выездной прием, необходимо предоставить копии документов заявителя: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или справка об инвалидности I, II группы.

«Специалисты Кадастровой палаты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время выезда. Изменение согласованной даты и времени оговаривается не позднее, чем за один рабочий день до дня выезда. В установленное время заявитель должен находиться по указанному в заявлении адресу. Если заявитель отсутствует на месте в течении 30 минут или отказался от передачи документов услуга считается оказанной, о чем составляется акт», - уточнил Валерий Никин.

Получить справочную информацию по вопросу выездной услуги можно по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, а также при личном визите в Кадастровую палату: г. Пскова, ул.Рабочая 11, каб. 104, по телефону 8(8112) 649301(доб.2140), в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru.