Общество

Медведев поручил «Единой России» разработать меры поддержки врачей в условиях пандемии

«Единая Россия» готовит предложения по поддержке врачей, которые работают сверхурочно в условиях распространения нового коронавируса. Соответствующее поручение дал председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Единая Россия» разрабатывает предложения по дополнительной поддержке работников здравоохранения, работающих сверхурочно в условиях пандемии коронавируса, в том числе с пациентами, у которых он был подтвержден», - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте партии.

Как уточнили в пресс-службе, одна из инициатив касается обеспечения врачей медицинскими средствами защиты (масками и антисептиками), на которые увеличен спрос в больницах.

«Также партийцы предложат помощь и семьям медиков, работающих сверхурочно. Волонтеры "Единой России" будут готовы оказывать помощь на дому, доставлять продукты и товары первой необходимости, предоставлять транспортные услуги и другую поддержку, которая может потребоваться родным медработников», - говорится в сообщении.