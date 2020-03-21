Общество

Псковская рыбоохрана за неделю оштрафовала нарушителей на 21 тысячу рублей

Девять административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлены за прошедшую неделю в псковском регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Инспекторы выписали штрафы на сумму 21 тыс. рублей, взыскать за неделю получилось 13 тыс. рублей. У рыбаков было изъято 21 незаконное орудие лова.

Всего за указанный период рыбоохрана Северо-Запада выявили 87 административных правонарушений и оштрафовала нарушителей на 151 тыс. 300 рублей.