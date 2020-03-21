Общество

До 30 марта в Псковской области не прогнозируют осадки

На территорию Псковской области придет антициклон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, на текущей неделе погода будет хорошая. Под влиянием антициклона в первые дни недели по ночам будут отрицательные температуры - от -5 до -7 градусов.

Как сообщила Тала Нещадимова, с 26 марта дневные температуры будут колебаться от +8 до +13 градусов, а ночью - от 0..+2 и от 0..+ 4 градусов.

Ветер также изменит направление - с северного и северо-восточного на южный и юго-западный.

Стоит отметить, что по прогнозу псковских синоптиков, осадки до 30 марта в Псковской области маловероятны.

Как ранее сообщала «Российская газета», на этой неделе над европейской территорией установится мощнейший стационарный антициклон. В Гидрометцентре РФ рассказали, что антициклон называют блокирующим.

Как долго продержится тепло, будет зависеть от скорости разрушения антициклона. «Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать», - заявили в Гидрометцентр РФ.