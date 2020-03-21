Общество

Псковский облсовпроф напоминает, что члены профсоюзов могут обратиться за бесплатной помощью по социально-трудовым и иным правовым вопросам

Псковский облсовпроф напоминает членам профсоюзов, что они могут обратиться за бесплатной консультацией по правовым вопросам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, для консультаций по социально-экономическим вопросам, социальному партнерству и коллективным договорам можно обратиться к Татьяне Бергер по телефону 8-921-13-26-87, для консультаций по социально-трудовым вопросам, спорам и конфликтам, процессуальным и иным правовым вопросам к Якову Корноухову по телефону 72-82-19.

Напомним, что в 2019 году специалисты Инспекции труда Псковского облсовпрофа, защищая трудовые права членов профсоюзов Псковской области, приняли участие в 181 судебном заседании, в 131 случае исковые требования профсоюзных активистов были удовлетворены полностью или частично. Как следует из отчета Инспекции за минувший год, количество обращений в суд при правовой поддержке специалистов облсовпрофа выросло.

Кроме того, отмечается, что анализ проверок соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, показывает: нарушения трудовых прав имеют распространенный характер, выявляются неоднократно, имеют тенденцию к повторению, в связи с чем проблема соблюдения работодателями трудового законодательства продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в сфере социально-трудовых отношений.