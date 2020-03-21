Общество

На исправительные работы отправился житель Гдовского района за неуплату алиментов

Житель Гдовского района приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Гдовского районного суда 43-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, неоднократно).

В суде установлено, что мужчина, являясь трудоспособным и здоровым, не устроился на работу, достоверно зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, и не платил алименты.

Учитывая позицию государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработка осужденного ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Приговор суда вступил в законную силу.