Общество

О вероятности исключения из Единого реестра субъектов МСП предупредили псковских юрлиц и предпринимателей

В срок до 1 июля 2020 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить в УФНС России по Псковской области достоверные сведения для их размещения в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в связи с окончанием налогового периода и в целях предотвращения исключения содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях, ФНС России напоминает, что непредставление сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода за предшествующий календарный год, является основанием для исключения 10 августа текущего календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов МСП сведений о таких юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях.

Напомним, Федеральная налоговая служба является оператором Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Сведения в реестр вносятся ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе данных, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего календарного года.