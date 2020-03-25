Общество

Более 300 тысяч рублей направлено на помощь детям-инвалидам в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда направило более 308 тысяч рублей пяти семьям с детьми-инвалидами. Помочь им удалось благодаря ежегодной новогодней благотворительной ярмарке, которую проводят ученики и учителя Псковской инженерно-лингвистической гимназии с 2014 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского детского фонда, собранных средств хватило на оплату лечения, реабилитации и лекарств для пяти детей: Никиты Стекольникова, Дани Иванова, Аксиньи Семендяевой, Мирославы Назаровой и Светы Гучак.

На реабилитацию тринадцатилетнего Никиты Стекольникова было перечислено более 110 тысяч рублей. У мальчика поражение центральной нервной системы, задержка психического развития и эпилепсия. Никите необходимы постоянные реабилитации, сейчас начинает прогрессировать сколиоз и деформация конечностей. Благодаря помощи ПИЛГ Никита в конце марта отправится в Санкт-Петербург на полноценный курс реабилитации.

Диагноз Дани Иванова – ДЦП. Он нуждается в постоянном приёме лекарств и медицинской помощи. Благодаря перечисленным средствам в размере 20 тысяч рублей родители выкупили большую партию лекарства, которое жизненно необходимо Дане.

Также удалось оказать помощь Аксинье Семендяевой из Островского района. С рождения у девочки эпилепсия. На сумму в 40 тысяч рублей родители приобрели специализированный санитарный стул для девочки – он нужен для гигиенических процедур.

Кроме того, закрыт сбор средств на реабилитацию двухлетней Мирославы Назаровой из Пскова. У девочки проблемы со здоровьем, регулярные приступы эпилепсии. Сейчас Мирослава занимается с дефектологом в местном реабилитационном центре, они с мамой побывали на консультации их лечащего эпилептолога в Санкт-Петербурге. Также на пожертвование удалось закупить крупную партию лекарств для Мирославы, а на остаток средств девочка отправится на реабилитацию в Краснодар.

Еще часть средств была направлена на помощь семилетней Свете Гучак из Пскова. В своём возрасте Света не говорит, передвигается с поддержкой и только на «цыпочках». Врачи не могут поставить точный диагноз. Для этого Свете необходимо пройти дополнительное обследование и ряд процедур, которые смогут также облегчить её состояние. После процедур девочке станет легче, а врачи смогут поставить точный диагноз и назначить лечение.

Детский фонд благодарит отзывчивую команду учеников, преподавателей и родителей Псковской инженерно-лингвистической гимназии за регулярную помощь детям с особенностями в развитии.