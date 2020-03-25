Общество

Регламент Псковского областного Собрания депутатов изменится из-за коронавируса

Регламент Псковского областного Собрания депутатов предлагается дополнить возможностью проведения заседаний комитетов и сессий посредством видеоконференцсвязи ввиду сложившейся сегодня ситуации по распространению коронавируса. Вопрос положительно рассмотрен 25 марта на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С инициативой о внесении соответствующих изменений в Регламент выступил спикер регионального парламента Александр Котов. Он пояснил коллегам, что заседания будут транслироваться в режиме видеоконференцсвязи, планируется предусмотреть 11 точек доступа. Сессии, как и сейчас, будут транслироваться в интернете. У каждого депутата будет ноутбук с материалами к заседаниям, и во время голосования будет выводиться три окна, через которые каждый сможет выразить свою позицию - за, против или воздержался. Результаты голосования будут выводиться на экран.

Тайное голосование проводить придется в большом зале, но Александр Котов предложил, если есть возможность, на период коронавируса воздержаться от рассмотрения вопросов, связанных с тайным голосованием. «Если такой возможности нет, будем собираться», - добавил он.

Изменения в Регламент областного Собрания также предусматривают, что председатель комитета и его заместитель могут проводить дистанционное заседание, если участие в нем не менее половины состава комитета обеспечено техническими средствами. В таких заседаниях вправе участвовать с правом совещательного голоса депутаты Собрания, не входящие в его состав, при наличии технической возможности. Также в них могут принимать участие субъекты права законодательной инициативы или их представители, руководители (их представители) органов государственной власти, прокуратуры, суда, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных организаций.

Дистанционная сессия Собрания правомочна, если техническими средствами обеспечено участие более половины от установленного числа депутатов, без учета передавших свой голос коллеге.

Правомочность сессии Собрания для рассмотрения вопросов, решение по которым принимается двумя третями или тремя четвертями голосов от установленного числа депутатов, определяется числом парламентариев, участие которых обеспечено техническими средствами, равным соответствующему большинству. «При проведении дистанционного заседания Собрания могут быть приглашены также представители государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, политических партий, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Собранием проектам законов области, проектам постановлений Собрания и иным вопросам, при наличии технической возможности», - говорится в документе.

В новом регламенте также уточнен порядок аккредитации СМИ на заседания областного Собрания. Фото и видеосъемка разрешена только для представителей аккредитованных СМИ.