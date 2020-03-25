Общество

Главы местных администраций смогут не подавать сведения о доходах близких родственников в крайних случаях

В Псковской области намерены урегулировать порядок подачи муниципальными служащими и лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, заявления о невозможности представления сведений имущественного характера на супругов и несовершеннолетних детей. Документ подготовило региональное управление по вопросам противодействия коррупции.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на заседании 25 марта комитет областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению решил рекомендовать коллегам-парламентариям поддержать новые нормы на сессии.

Согласно законопроекту в случае отсутствия возможности представить сведения о доходах близких родственников муниципальные служащие и главы администраций должны направить губернатору заявление с указанием конкретных объективных причин.

Рассмотрев указанные причины, губернатор своим решением признает их либо уважительными, либо нет. Во втором случае заявителю в течение одного рабочего дня будет направлено уведомление с рекомендацией принять меры и все-таки предоставить сведения об имуществе родственников. Если рекомендация не исполняется, глава региона может принять решение о проведении проверки. Информация анонимного характера не может служить основанием для осуществления проверки.

Также проект закона предусматривает возможность исправить допущенные ошибки и неточности при заполнении имущественной декларации - замещающее муниципальную должность лицо в течение одного месяца вправе представить губернатору уточненные сведения.