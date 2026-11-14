Траты перед Новым годом растут из-за подарков, поездок и распродаж, поэтому следует заранее определить общий бюджет на праздники и не забыть про обязательные траты, рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Конец года традиционно связан с ростом необходимых расходов, в том числе на подарки, поездки, распродажи. Нагрузка на бюджет чаще возникает не из-за одной крупной покупки, а из-за накопления отдельных платежей. Поэтому заранее определите общий бюджет на праздники и вычтите из вашего дохода обязательные траты: на жилье и коммунальные платежи, продукты питания, действующие кредиты и так далее», - сказала она.

Вяльшина отметила, что в период новогодних трат рассрочка и кредитная карта с льготным периодом будут выгодны при условии, что они погашаются без нарушения сроков.

«Сравните цену товара в рассрочку и при единовременной оплате - иногда "нулевая" ставка уже заложена в стоимость. В случае с кредитной картой важно учитывать дату окончания льготного периода, после которой проценты, как правило, начисляются по более высокой ставке», - добавила эксперт.

По ее словам, небольшие подарки лучше оплачивать из накоплений, а не из заемных средств.

Вяльшина порекомендовала использовать ориентир для баланса в бюджете: совокупные платежи по всем обязательствам не должны превышать примерно трети ежемесячного дохода, пишут РИА Новости .

«Всегда оценивайте финансовые возможности и, при необходимости, обращайтесь к финансовым специалистам и в банк. Избегайте любые быстрые займы для покрытия расходов», - подчеркнула она.