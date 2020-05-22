Общество

В Псковской области пресечены попытки незаконно провести в РФ комбикорм и яблоки

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу грузов и товаров.

В районе населенного пункта Дубокрай Невельского района пограничники задержали малотоннажный грузовик «Рено», в кузове которого два жителя сопредельного государства попытались ввезти в страну более двух тонн комбикорма для животных без необходимых товарно-сопроводительных накладных и ветеринарных сертификатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в (ФСБ России) пограничном управлении по Псковской области.

Немного позже, уже в районе населенного пункта Лобок, пограничниками был остановлен для проверки документов грузовой автомобиль «Вольво». При осмотре транспортного средства выяснилось, что в прицепе грузовика находится более 20 тонн яблок, вместо заявленных, в документах на груз, пиломатериалов. Как и в предыдущем случае никаких сопроводительных документов, подтверждающих соответствие ввозимой плодоовощной продукции стандартам качества и безопасности, у иностранного гражданина не оказалось.

По предварительной оценке общая стоимость выявленных грузов составила более одного миллиона рублей. Весь задержанный груз передан специалистам Управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.