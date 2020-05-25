Общество

Около 900 призывников пополнят ряды Псковского гвардейского соединения ВДВ в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва текущего года воинские части и подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения пополнят около 900 призывников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, накануне в соединение прибыла первая команда из 11 новобранцев со сборного пункта военного комиссариата Псковской области, среди которых больше половины имеют высшее образование и спортивными разряды.

Все призывники прошли тщательнейшую медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор, позволяющие проходить военную службу по призыву во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации без ограничений. В последние несколько лет количество призывников, прибывающих на военную службу в соединение неизменно уменьшается, так как ежегодно возрастает количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В связи со сложившейся сложной эпидемической обстановкой по прибытии молодого пополнения в соединение были проведены все необходимые профилактические мероприятия, и первичный медицинский осмотр. У каждого призывника в наличии справка об отрицательном результате тестирования на вирусные инфекции.

В дальнейшем новобранцы будут размещены на территории воинской части в специальном пункте, оборудованном в отдельном здании на временную изоляцию, которая продлится 14 дней. По ее окончании призывники будут направлены в роту вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.