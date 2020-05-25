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Общество

Выпускные в Псковской области пройдут, когда наладится эпидемиологическая обстановка

25.05.2020 12:26|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель губернатора Псковской области от имени главы региона Михаила Ведерникова поздравила представителей выпускных классов всех районов по видеосвязи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Первый основной этап образования завершают тысячи выпускников школ по всей стране. Это очень значительное событие. 2020 год уже неоднократно называли историческим. События, которые произошли уже изменили нашу страну и весь мир. У вас, у старшеклассников, эти три месяца были особенно ответственными», - сказала Вера Емельянова.

Она отметила, что в этом году выпускникам пришлось пройти долгий период дистанционного обучения. «Это новый опыт, который не был для нас простым, но он пройден. Сегодня мы говорим,что Псковская область готова к завершению учебного года. Надеюсь, что вы понимаете, что все меры были направлены на защиту людей старшего поколения и подготовку медицинских учреждений региона», - подчеркнула заместитель губернатора. 

Вера Емельянова поблагодарила всех выпускников за терпение. «Конечно, не для всех правила были абсолютными, мы видели, что некоторые нарушали запреты, но большинство с этим сложным периодом достойно справились. Важный день нам приходится отмечать отказываясь от традиционного формата. От лица администрации Псковской области мы вам обещаем, что все мероприятия состоятся, когда позволит эпидемиологическая обстановка», - пообещала замглавы региона.

Она призвала выпускников искать плюсы в сложившейся ситуации. «Будет два выпускных вечера - сейчас и в сентябре. Вы выйдете более зрелыми, более адаптированными, можете считать, что вы тоже принимали участие в этой борьбе», - заключила Вера Емельянова.

Теги: #школа #выпускники #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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