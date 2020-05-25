Общество

75 тысяч 285 тюльпанов украсили Псков

Тюльпаны разных цветов и сортов стали главным украшением Пскова - их можно наблюдать в парках, скверах и на главных улицах города. Всего на территории муниципалитета высажено 75 тысяч 285 тюльпанов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ. Начиная с июня, на их месте будут посажены летние цветы: виола, бегония, бархатцы, колеус, цинерария, петунья, бегония клубневая, агератум и аллисум.

Всего на посадку и комплекс работ по содержанию цветов в этом году выделено 8 млн рублей (в прошлом году - 9 млн рублей).

Сроки проведения следующего аукциона пока еще не определены, однако документы уже находятся на этапе подготовки.