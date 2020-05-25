Общество

Псковских 11-классников поздравили с последним звонком в рамках работы волонтерского центра «Единой России»

В Пскове в рамках работы волонтерского центра «Единой России» 11-классников поздравили с последним звонком. Просьба поздравить выпускников школ с этим праздником поступила от бабушки одиннадцатиклассницы лицея №4 «Многопрофильный» Анастасии Стрельниковой.

Маргарите Николаевне Митрофановой 79 лет, она находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и попросила волонтеров передать внучке поздравление с праздником Последнего звонка, который в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-режиме.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, в этот день в волонтерском центре звонки псковичей принимал депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. Он выехал к выпускнице,чтобы ее поздравить от имени бабушки. Анастасии Стрельниковой он вручил букет цветов и передал напутствие, пожелав успехов на экзаменах и поступления в вуз.

Также Валерий Тюменцев поздравил выпускника школы №9 Александра Сидорова. Его бабушка Ирина Егорова трудится на Псковской станции переливания крови. Депутат привез сладкий подарок выпускнику, пожелал ему выбрать правильный путь, успешно сдать экзамены и поступить, куда запланировал.

«Ребята были приятно удивлены, выразили слова благодарности за такой сюрприз. В этом году, к сожалению, из-за пандемии коронавируса, свой праздник выпускники школ проводят в онлайн-режиме, но он также должен остаться в памяти, несмотря на ограничения. День окончания школы все мы запоминаем на всю жизнь, ведь с этого дня вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь, оставляя позади школьные будни. Впереди у многих из них новый отрезок жизни – студенческая пора, новые друзья, новые успехи и новые горизонты. Самое главное сейчас – успешно сдать экзамены и поступить в вузы», - резюмировал Валерий Тюменцев.

Ребята поблагодарили депутата гордумы за неожиданный и такой приятный сюрприз.