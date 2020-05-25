Общество

В России ожидают роста цен на туалетную бумагу

В России ожидается рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца. Причиной может быть рекомендация Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса, говорится в письме депутата ГД Юрия Волкова, пишет газета «Известия».

Юрий Волков отметил, что из-за рекомендаций ведомства могут остановиться потоки формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, которая обеспечивает изготовление бумажных санитарно-гигиенических товаров первой необходимости.

«Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия. Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19», — сказал он.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, в течение трех недель стоимость гигиенических товаров может вырасти на 10-15%, а самая недорогая туалетная бумага (15–20 рублей за рулон) может совсем исчезнуть.

Тенденцию также подтвердили и другие опрошенные эксперты. Они считают, что эти товары могут подорожать на 10–15%.