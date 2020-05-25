Общество

Глава Ростуризма заявила о планах развития новых курортов и видов отдыха

В план по восстановлению туротрасли в России войдут создание новых курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на брифинге в эфире телеканала «Россия-24».

Она подчеркнула, что ведомство «настроено на прорыв». Нам нужны новые качественные курорты, направления. Необходимо развивать новые виды отдыха, доступные, разнообразные и качественные. На любой вкус и бюджет. Поэтому, нами по поручению президента подготовлены и внесены предложения в национальный план восстановления экономики в части туризма», - цитирует Зарину Догузову ТАСС.

Предложения включают как первоочередные меры поддержки отрасли, так и ее последующее системное развитие, отметила она. Речь идет о снижении налоговой нагрузки, поддержке инвесторов, повышении кадрового потенциала, цифровизации и продвижении туризма в России, повышении безопасности поездок и другое, уточнила она. Также ожидается запуск новых автомобильных и железнодорожных маршрутов и чартерных направлений по России.

«Отдельно работаем с Минтрансом над расширением географии и объемов предложения в регионах. Наша работа направлена как на организованных, так и на самостоятельных туристов», - заметила Зарина Догузова.

Кроме традиционных курортов Юга России туристам будут предложены поездки на русскую Балтику, в Санкт-Петербург, вдоль Волги, на русский Север - в Карелию, Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую области и Республику Коми, уточнила руководитель Ростуризма. Также будут развиваться поездки в Сибирь, причем, не только на Алтай, но и в Хакасию.

«Доступные туры по этим направлениям могут вызвать высокий интерес со стороны россиян, которые хотели бы побывать в этих краях, а их немало. Интерес более искушенных путешественников будет прикован к круизам по Енисею из Красноярска на Север, с посещением плато Путорана», - считает Зарина Догузова.

Помимо этого, планируется создание новых турпродуктов на Дальнем Востоке, на Байкале, на Камчатке и на Сахалине, добавила она.