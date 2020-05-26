Общество

Уголовное дело завели на директора дновского учреждения за присвоение денег

В Дновском районе прокуратура признала законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела о присвоении денежных средств директором филиала бюджетного учреждения.

Установлено, что в период с февраля по май 2018 года директор одного из филиалов государственного бюджетного учреждения оформил фиктивные путевые листы на нерабочий автогрейдер, принадлежащий предприятию, в результате чего присвоил и распорядился по своему усмотрению 5,6 тыс. литров дизельного топлива общей стоимостью порядка 216 тыс. рублей.

СО МО МВД России «Дедовичский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой Дновского района законным и обоснованным.

Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.