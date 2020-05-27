Общество

В Себежском районе установили мемориальные знаки на местах пограничных застав

Накануне Дня пограничника, который отмечается в России 28 мая, глава Себежского района, командование отдела пограничной службы ФСБ РФ в городе Себеж и поисковый отряд «Забытый батальон» провели совместную акцию по установке мемориальных знаков на местах, где в тридцатые годы прошлого века располагались пограничные заставы 11-го Себежского пограничного отряда, принявшие в начале июля 1941 года бой с гитлеровскими захватчиками на линии Государственной границы РСФСР и буржуазной Латвии.

Первый мемориальный знак был установлен у сохранившегося фундамента пограничной заставы «Асетки», которая расположена в километре от современного Кургана Дружбы.

Эта застава, которой на момент начала боевых действий в июле 1941 года командовал капитан пограничных войск НКВД СССР капитан Вячеслав Знотин, приняла бой с гитлеровскими войсками на стыке границ Белоруссии РСФСР и Латвии и, полностью выполнив свой долг перед Родиной, погибла в бою. Начальник заставы капитан Вячеслав Знотин и несколько его пограничников отошли в железобетонный ДОТ, расположенный у деревни Дедино и продолжили сражаться там, продержавшись целые сутки в полном окружении. Гитлеровцы, получившие отказ наших пограничников от предложенной им капитуляции, расстреляли ДОТ из орудий. Все находившиеся в нем пограничники пали смертью храбрых, защищая Родину на своем последнем рубеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Себежского района, два года назад ДОТ, где сражались пограничники заставы Асетки, усилиями псковских поисковиков и администрации Себежского района был расчищен от земляных завалов и сегодня он выглядит так же, как выглядел сразу после того героического сражения: с огромными пробоинами в стенах от вражеских артиллерийских снарядов и следами копоти от сгоревшей огнесмеси немецких огнеметов.

Еще один мемориальный знак был установлен на поле, где сражались с гитлеровцами и погибли в бою пограничники заставы Толстяки. Эта застава остановила противника, вышедшего на территорию Себежского района сразу с двух направлений. Сражение было очень яростным и скоротечным. Защищая свой рубеж, пограничники стали отходить от наседающего неприятеля и попали под его сильный перекрестный огонь. Пограничная застава полностью погибла в том бою, но честь защитников рубежей Родины не посрамила.

Теперь установленные мемориальные знаки будут рассказывать посетителям этих мест о героических страницах Великой Отечественной войны на нашей себежской земле и о советских пограничниках, для которых долг и совесть стали главным мотивом их поведения в последние часы их службы и жизни.