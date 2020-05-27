Общество

Александр Козловский отметил мужество, принципиальность и профессионализм псковских пограничников

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский поздравляет воинов-пограничников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником.

«Службы, охраняющие государственную границу, являются старейшими пограничными соединениями России и имеют славную историю и боевые традиции. За выдающиеся заслуги в охране государственной границы, за доблесть и отвагу военнослужащих каждое погранподразделение награждено высокими государственными и военными наградами.

Уверен, что наших земляков, посвятивших себя пограничной службе, как и прежде, будут отличать мужество, принципиальность и профессионализм, образцовое выполнение служебного долга. Огромной благодарности заслуживают ветераны пограничной службы, которыми по праву гордится вся наша страна.

В этот праздничный день от всей души желаю каждому воину-пограничнику, ветерану службы крепкого здоровья, счастья и стойкости! Мира и благополучия вам и вашим близким!» - говорится в тексте поздравления.