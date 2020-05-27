Общество

Воинский эшелон торжественно убыл из Острова

187-й выпуск специалистов состоялся сегодня в 47-м межвидовом региональном учебном центре РВСН, расположенном в Острове. Они отравились для дальнейшего прохождения службы в войска.

Перед отправкой прошло торжественное построение на плацу, митинг, на котором выпускников напутствовали командиры. Под марши в исполнении военного оркестра они проследовали на перрон Островского железнодорожного вокзала, пишет газета «Островские вести».

«Выпускники прошли курс обучения по инженерным воинским специальностям. Уровень специальной и технической подготовки вчерашних курсантов позволяет им приступить к выполнению своих обязанностей без дополнительной подготовки. Они получили надежные знания, более 80 процентов выпускников получили классные специальности и окончили обучение с оценками «хорошо» и выше. В целом деятельность учебного центра по обучению в зимний период оценена на «хорошо», - рассказал заместитель командира воинской части 35 700 подполковник Виталий Щербаков. - Особенности нынешнего выпуска и отправки в войска связаны с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. Поэтому командованием было принято решение отправлять выпускников воинским эшелоном, исключив тем самым общение военнослужащих с гражданскими лицами в поездах РЖД.

Перед отправкой все выпускники были проверены медицинской службой, признаков заболеваемости ни у кого не обнаружено. Эшелон будет следовать по территории практически всей Российской Федерации, делая остановки в тех местах, где наши выпускники продолжат службу».

Эшелон был подготовлен и обработан в соответствии со всеми необходимыми профилактическими требованиями по борьбе с инфекционными заболеваниями. Военнослужащие обеспечены медицинскими масками, антисептиками и всем необходимым на весь путь следования эшелона. Перед отправлением состава выпускникам также измерили температуру.