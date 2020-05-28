Общество

23% школьников Пскова учатся во вторую смену

23% школьников Пскова учатся во вторую смену. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год.

«Организация образовательного процесса в две смены остается проблемой в городе. В настоящее время во вторую смену обучается более 5 тысяч 800 учащихся в 20 образовательных учреждениях, что составляет 23% от общего количества обучающихся. В 2019-2020 учебном году количество детей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 463 человека. Для решения этой проблемы необходимо строительство новых школ», - подчеркнул он.



В настоящее время проходит процедуру привязки проект новой школы на 825 мест по адресу: г. Псков, ул.Юбилейная, 43-а. В 2021 году планируется строительство новой школы на 1350 мест в Борисовичах. Также обсуждается вариант решения вопроса по вторым сменам за счет строительства пристроек к существующим зданиям школ.

В целом, по словам Александра Братчикова, муниципальная система общего образования города Пскова добилась значительных успехов, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ, который прошли 1230 выпускников 11-х классов. Средний балл вырос по следующим предметам: математика (профиль), физика, химия, история, английский язык. По указанным предметам возросло количество выпускников, имеющих результат выше 81 балла. В 2019 году городе Пскове 16 «стобалльных результатов».



Одной из успешно решаемых задач традиционно остается организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул. Всего в 2019 году организованным отдыхом было охвачено 5957 детей, или 27,5% от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Из них в загородных лагерях отдохнули 2843 ребенка, в санаториях - 69 детей, в ЛТО трудились и отдыхали 145 человек. Пришкольные лагеря были открыты в 27 общеобразовательных учреждениях, в них отдохнули 2900 детей. В профильном лагере «Кванториум» отдыхали 30 обучающихся, также 30 человек отдыхали в лагере «Юный спецназовец», организованный Центром «Патриот».

«Хочу выразить слова благодарности Кузыченко Анне Сергеевне, всем сотрудникам городского управления образования, а также педагогическим коллективам образовательных учреждений города за профессиональный подход к решению поставленных задач», - заключил глава городской администрации.