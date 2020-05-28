Общество

Александр Братчиков назвал экономический эффект от работы Контрольного управления Пскова

Экономический эффект от деятельности Контрольного управления администрации Пскова назвал глава городской администрации Александр Братчиков, отчитываясь перед депутатами о деятельности за 2019 год.

«За прошедший год администрация города Пскова сформировала в рамках установленной штатной численности контрольное управление, что позволило значительно повысить уровень претензионной работы в отношении подрядных организаций за качество выполненных работ и оказания услуг населению в части содержания улично-дорожной сети и выполнения Правил благоустройства города, а также навести надлежащий порядок на торговых площадках города», - подчеркнул Александр Братчиков.

Экономический эффект от деятельности данного формирования, по его словам, составил за 2019 год 2 млн 142 тыс 900 рублей, из них 437 тыс рублей – взысканные штрафы. Остальные находятся в производстве судебных приставов.