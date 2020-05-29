Общество

Сбербанк сообщил руководителям профсоюзных учреждений, что кредиты на выплату зарплаты могут быть получены в ближайшее время

Сбербанк уведомил руководителей профсоюзных учреждений Псковской области о том, что кредиты на выплату заработной платы будут выделены в ближайшее время.

Напомним, что с начала мая руководители профсоюзных учреждений - санаториев «Хилово», «Черёха», «Голубые озера», туристических баз «Алоль» и «Пушкиногорье», учреждений отдыха «Соцтурпроф», центра досуга и отдыха «Сороть» - создали и направили не только в банковские структуры, но и в органы исполнительной власти многочисленные обращения о необходимости распространения на них мер господдержки в период, когда работа учреждений остановлена, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

15 мая 2020 года комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области отреагировал на эти обращения. По мнению комитета, профсоюзные учреждения имеют право на получение беспроцентного займа на выплату заработной платы. В банковские структуры уже направлены соответствующие рекомендации, основанные на постановлении правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости».

Также администрация Псковской области подготовила ходатайство в правительство о распространении на санаторно-курортные НКО такой меры поддержки, как выплата в размере 1 МРОТ на сотрудника. На региональном уровне принято решение о субсидировании 50% расходов на коммунальные платежи и отмене налога на имущество, который уплачивается исходя из кадастровой стоимости.

Еще одно обращение работниками учреждений было создано в адрес президента РФ Владимира Путина по поводу действий Внешэкономбанка, затягивающих выделение мер государственной поддержки. Оно было направлено президенту 25 мая 2020 года.