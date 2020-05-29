Общество

Волонтеры занялись расчисткой уникального кедровника в Островском районе

Более 60 лет назад 5 гектаров псковской земли в Островском районе были засажены благородным кедром. За последние 30 лет кедровник забросили, никто не расчищал участок от сорняков и валежника, а кедры стали рубить на дрова. Команда общественной экологической организации «Зеленый крест» решила навести порядок в забытом кедровнике, чтобы потом восстановить особый статус.

Волонтеры проекта на средства президентского гранта закупили всю необходимую технику. Теперь они вырубают сухие деревья и валежник – новым и здоровым кедрам ничто не должно мешать расти. Активисты очищают территорию от борщевика и хмеля, обрабатывают растения от вредителей и болезней, убирают мусор. Скоро среди сибирских кедров появится экологическая тропа и смотровая площадка, которые будут доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда президентских грантов.

По словам авторов проекта, сейчас на участке растет более двухсот здоровых деревьев кедра. При должном уходе они станут лесоформирующим комплексом, которому присвоят статус охраняемой территории. Кедр уже начал разрастаться самосевом. Это означает, что из кедровых орешков вырастут новые деревья, а небольшой кедровник станет настоящим кедровым лесом.

В первом конкурсе 2019 года проект «Расти кедровник «Сохранение самых западных на территории России посадок сибирской кедровой сосны в Островском районе Псковской области» получил президентский грант в размере 1 745 950 рублей.