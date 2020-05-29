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Псковский химик: Научное сообщество области приветствует все начинания «Титан-Полимера»

Научное сообщество Пскова и области приветствует все начинания завода «Титан-Полимер». Строительство завода — это очень серьезный вклад в развитие региона, заявил сегодня, 29 мая, на пресс-брифинге ПЛН заведующий кафедрой химии ПсковГУ, кандидат химических наук Александр Румянцев.

«Значение химии и химической промышленности в жизни современного человека очень велико и постоянно возрастает. Новые материалы необходимы для решения очень многих задач, например, создания автодорожной, авиационной техники», - пояснил Александр Румянцев.

По его словам, несмотря на то, что у некоторых жителей возникло ощущение, что производство может быть опасным, это не так. «Я могу заверить людей, что производство будет безопасным, хотя я и считаю необходимым осуществлять общественный контроль. Научно-технический и экономический прогресс зависит от развития химической промышленности. Необходимо приветствовать прогресс химической промышленности - это неотъемлемая часть современного мира», - сказал Александр Румянцев.