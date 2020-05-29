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Общество

72 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Псковской области

31.05.2020 09:25|ПсковКомментариев: 8

В Псковской области количество зараженных коронавирусом выросло до 887 человек. Такие данные сообщает на утро 31 мая региональный оперштаб. За сутки число заболевших выросло на 72 (вчера их было 815).

На данный момент проведено 22891 исследование.

 

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
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