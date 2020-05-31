Общество

Семейный онлайн-квест стартовал в Псковской области

Старт семейному онлайн-квесту дан в Псковской области 1 июня. Его организовали Управление Госавтоинспекции Псковской области, Общественный совет при УМВД России по Псковской области, региональное отделение общественной организации «Дети - наше будущее».

Ежегодно в управлении ГИБДД УМВД России во всей стране 1 июня организуются праздничные мероприятия для детей: проводятся конкурсы, выставки, праздничные концерты, театрализованные представления. Не станет исключением и этот год, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД.

Организаторы квеста предлагают всем семьям провести время весело и интересно, поддержав это начинание. Участники смогут окунуться в сказочную атмосферу, выполняя онлайн-задания, которые им предложат известные герои полюбившихся детских книг. В итоге ребята и их родители смогут получить полезные навыки и знания. Победители будут награждены.

Ссылка и правила прохождения квеста размещены в официальной группе ВКонтакте ПОООМС «Дети - наше будущее», а также на официальной странице ВКонтакте УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Уважаемые родители! Учите своих детей строго соблюдать требования Правил дорожного движения и сами будьте для них в этом достойным примером! Ведь что может быть дороже жизни и здоровья ребенка!» - призвали в ведомстве.