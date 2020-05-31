Общество

Александр Нестерук: Вопрос с заболевшими COVID-19 на Великолукском мясокомбинате под контролем

«Вопрос с заболевшими коронавирусом на Великолукском мясокомбинате под контролем, паниковать не стоит», - заявил сегодня, 1 июня, главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он пояснил, что заболевших более 24 человек, всего на предприятии работают более 3 тысяч сотрудников, соответственно доля зараженных невелика. «Мы были на мясокомбинате, там много внимания уделяется безопасности: работники пользуются средствами защиты, на входе на предприятие обязательна термометрия», - рассказала гость студии и добавил, что больше всего заболевших в колбасном цехе мясокомбината.

По словам санитарного врача, кроме коронавируса на предприятии есть случаи респираторных инфекций. Это объясняется тем, что там непростые условия труда - низкие температуры и влажность, заметил он.

Кроме того, Александр Нестерук подчеркнул, что на мясокомбинате многие процессы механизированы, ручной труд минимален, поэтому контакт людей с продукцией минимален, продукция безопасна.

«Я бы не сказал, что там вспышка», - резюмировал Нестерук.