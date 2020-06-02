Общество

176 квартир для детей-сирот приобретено в 2019 году в Псковской области

176 квартир для детей-сирот приобретено в 2019 году в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

В 2019 году на предоставление жилых помещений для детей-сирот были предусмотрены средства в объеме 201,8 млн рублей, в том числе 72,6 млн рублей – субсидии федерального бюджета, 129,2 млн рублей – из областного бюджета. Приобретено 176 квартир (в 2018 году – 133) и дополнительно заключены 62 контракта на приобретение жилья путем участия в долевом строительстве, пояснил губернатор.

«Но, несмотря на принимаемые меры, существующая демографическая картина ограничивает наш потенциал роста. Это объективная реальность, и ее изменения можно добиться только основательной, комплексной модернизацией всей региональной социальной инфраструктуры. Основным инструментом для решения этой задачи являются нацпроекты, которые стали главной связующей темой прошлого года», - сказал Михаил Ведерников.