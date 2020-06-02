Общество

Госучреждения здравоохранения Псковской области укомплектованы кадрами всего на 49%

Госучреждения здравоохранения Псковской области укомплектованы кадрами всего на 49%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

«В государственных медицинских организациях Псковской области работает 1 626 врачей, укомплектованность составляет всего 49%», - сказал губернатор, напомнив, что для врачей действует целый ряд мер поддержки: предоставление служебного жилья, «льготная» ипотека, выплата «подъемных» при первом трудоустройстве, компенсация платы за жилье и коммунальные расходы. В 2019 году принято решение о возможности приватизации служебного жилья по истечении 10 лет работы в государственных медицинских организациях области.

«Все это дорогостоящие меры, которые, к сожалению, не перевешивают главный минус работы в региональной сфере здравоохранения: низкую заработную плату. Сегодня у нас нет возможности поднять ее напрямую. К сожалению, бюджетные правила, жесткая привязка зарплат к средним по региону, общий дефицит средств достаточно серьезно ограничивают пространство для маневра», - констатировал Михаил Ведерников.

Принятые стимулирующие выплаты медицинским работникам, взаимодействующим с covid-пациентами, по его словам, показали, что достойная заработная плата качественно меняет ситуацию в здравоохранении: люди готовы полностью отдавать себя профессии, работать на результат и дорожить своим рабочим местом. «В этой связи я принял решение обратиться в правительство РФ с просьбой использовать повышающие коэффициенты для оплаты труда медицинских работников. Считаю это важной и необходимой мерой для стимулирования медиков, которым еще раз хочу сказать огромное спасибо за их самоотверженный труд», - заключил губернатор.